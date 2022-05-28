В Мурманске три недели не могут найти 36-летнего мужчину

Мужчина пропал 9 мая. Фото: vk.com/la_murmansk

В Мурманске снова пропал человек. О 36-летнем Андрее Пищаскине нет вестей с 9 мая.

Приметы: рост 180 сантиметров, спортивного телосложения, русые волосы, серо-голубые глаза. С собой у северянина был рюкзак.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефону 112 или в поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Мурманской области 8-800-700-54-52.

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