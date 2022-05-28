Житель Мурманской области задержан за призывы к терроризму и убийству полицейских

Свои опасные идеи житель Коль распространял через Telegram. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники полиции, СКР и бойцы спецподразделения задержали 35-летнего жителя Колы, которому вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Через мессенджер Telegram северянин распространял текстовые и голосовые сообщения о насильственной смене власти в стране.

- Также мужчина высказывал намерения об убийстве сотрудников правоохранительных органов, угрожал использованием огнестрельного оружия и зажигательных бомб, - сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Во время обыска в квартире у мужчины нашли растение, которое используют для изготовления наркотиков. Северянин находится под домашним арестом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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