Житель Мурманской области задержан за призывы к терроризму и убийству полицейских

Свои опасные идеи житель Коль распространял через Telegram.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники полиции, СКР и бойцы спецподразделения задержали 35-летнего жителя Колы, которому вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Через мессенджер Telegram северянин распространял текстовые и голосовые сообщения о насильственной смене власти в стране.
- Также мужчина высказывал намерения об убийстве сотрудников правоохранительных органов, угрожал использованием огнестрельного оружия и зажигательных бомб, - сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области.
Во время обыска в квартире у мужчины нашли растение, которое используют для изготовления наркотиков. Северянин находится под домашним арестом, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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