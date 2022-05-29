В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 14 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 29 мая 2022 года, за последние сутки 14 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+6, всего 66186) и Кандалакшский район (+2, всего 10706).

Умерли с марта 2020 года 3 323 человека. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватили 134 600 жителей Заполярья.

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