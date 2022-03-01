В Мурманске бродячая собака накинулась на женщину

Северянка отметила, что уже сообщила о случившемся в специализированные службы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманске бродячая собака напала на местную жительницу. Женщина смогла отбиться.

- На улице Лобова в районе дома №36 ходит стая собак стерилизованных, их около помоек вечно подкармливают. Одна из них на меня накинулась и укусила. С детьми ходить очень страшно! Будьте осторожнее, - написала Ольга Токарь в паблике "Мурманск".

Северянка отметила, что уже сообщила о случившемся в специализированные службы.

Напомним: в Североморске стая собак напала на девочку. Псов отгоняли прохожие.

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