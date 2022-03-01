Польский город Щецин перестал быть побратимом Мурманска

Письмо о расторжении договора за подписью Петра Кшистека направили на имя Тамары Прямиковой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Город в Польше Щецин расторг договор о побратимских связях с Мурманском. Об этом сообщил местному изданию «Wszczecinie» глава города Петр Кшистек.

Он отметил, что могло быть только такое решение. Причиной прекращения дружественного и добрососедского сотрудничества он назвал спецоперацию, которая ведется в Донбассе.

Побратимами города были с 8 апреля 1993 года, развивали сотрудничество с сфере экономики и предпринимательства, торговли и услуг, здравоохранения, образования и науки, культуры, телекоммуникации, спорта.

Письмо о расторжении договора за подписью Петра Кшистека направили на имя Тамары Прямиковой.

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