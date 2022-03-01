В Апатитах будут судить двух молодых людей за незаконный оборот наркотиков

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах ждет суд молодых людей за незаконный оборот наркотиков. 21-летнего и 24-летнего северян обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Во время обыска квартир, где жили мужчины, правоохранители нашли массу наркотиков. Так, они изъяли сверток из фольги с белым веществом, пакет с порошкообразным белым веществом, фольгированый сверток с камнеобразным коричневым веществом, два контейнера с веществами бежевого и белого цвета, две стеклянные банки с веществом растительного происхождения. В тайнике, оборудованном в городе, также обнаружили 35 свертков с порошкообразным веществом.

- Изъятое направили на экспертизу. Она показала, что в квартире, машине и тайнике хранились наркотики массой около 130 граммов. Это канабис – 117 граммов, метадон – 10 граммов, мефедрон – 2 грамма и «спайсы» – массой менее грамма. Злоумышленники планировали продавать запрещенные вещества через интернет-магазин, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Мужчинам грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

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