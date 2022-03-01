В Мурманске изменилась иллюминация на проспекте Ленина

Теперь на растяжках красуются мотивы Масленицы. Фото: vk.com/murmanskgroup

Так как началась масленичная неделя, в Мурманске решили украсить проспект Ленина новым изображением иллюминации. Теперь на растяжках красуются мотивы Масленицы - расписные кони, цветы и узоры.

К слову, с началом марта главную новогоднюю елку с площади Пять Углов еще не убрали.

Напомним: в областном центре ярмарку "На Севере - весна!" за два дня посетили более 3 тысяч человек. Ярмарка приурочена к встрече весны, Масленице и Международному женскому дню.

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