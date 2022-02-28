Председатель Мурманского отделения «Союза журналистов России» призывает журналистов тщательно проверять информацию

Председатель Мурманского отделения «Союза журналистов России» Светлана Солдатова обратилась к своим коллегам, сотрудникам СМИ, призвав более тщательно проверять информацию перед публикацией. Она отметила, что за последние дни, после событий вокруг Украины, в сети появилось большое количество фейков. - Внушительная часть этого информационного объема имеет существенные признаки фейков. Профессиональным журналистам нужно быть максимально точными, опираться на факты, а не на инсинуации. Это наша важнейшая общественная миссия, наш долг перед нашими читателями, зрителями, слушателями, - подчеркнула Светлана Солдатова. Один из способов проверки, который доступен не только СМИ, предложили владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграмм-каналов. Они создали сайт войнасфейками.рф, где эксперты по косточкам разбирают «горячие новости», со ссылками на источники фото и роликов, которые были использованы для создания фейка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманск спустя три года пришло первое судно с мойвой. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru