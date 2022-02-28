В Мурманской области мойва будет стоить 120-140 рублей за килограмм

Россия получила право выловить 28 тысяч тонн «народной» рыбки. Фото: vk.com/fishport51

В Баренцевом море наконец-то началась мойвенная путина, которой не было три года. Россия получила право выловить 28 тысяч тонн «народной» рыбки.

Продавать мойву будут на внутреннем рынке. Об этом сообщил «АиФ-Мурманск» руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного рыбохозяйственного бассейна Валентин Балашов.

– Уже 15 лет мойва была фактически под мораторием на вылов, но за это время несколько раз разрешали вылов небольших объемов. Все это делалось, потому что 25 лет назад был подорван ее запас. На этот год российско-норвежская комиссия по рыболовству приняла решение открыть промышленный лов мойвы, - отметил он. Сейчас продукция проходит экспертизу. Есть вероятность, что к 8 Марта мойва уже появится на прилавках. Однако стоить она будет больше 100 рублей.

- Цена на рыбу составит около 120–140 рублей за килограмм, – прокомментировал «АиФ-Мурманск» генеральный директор Союз рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Как сообщили в региональном минприроды, после прохождения всех ветеринарных процедур, ориентировочно в середине марта, мойва поступит на ярмарку «Наша рыба».

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