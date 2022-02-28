Жителей и гостей Мурманской области приглашают на открытие 87-го Праздника Севера

С 28 февраля все спортивные соревнования в регионе можно проводить с участием зрителей. Фото: Правительство Мурманской области

В эту субботу, 5 марта, в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов зажгут огонь 87-го традиционного Праздника Севера и 62-го Праздника Севера учащихся. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил всех посетить церемонию открытия главного спортивного события региона.

- В рамках праздничной программы состоится в том числе световое и лазерное шоу. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом открытии в субботу в 19.00. Приходите, будет интересно! - подчеркнул губернатор.

С 28 февраля все спортивные соревнования в регионе можно проводить с участием зрителей. Для посещения состязаний в закрытых помещениях нужно предъявить QR-код или его альтернативу.

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