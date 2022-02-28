В Оленегорске женщина ударила ножом в грудь знакомого

Женщину заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оленегорске произошла ссора между 43-летним мужчиной и его 34-летней знакомой, которая привела к печальным последствиям.

Так, накануне мужчина находился дома со своей приятельницей. В какой-то момент между ними завязался небольшой спор, который быстро перерос в конфликт. Чтобы доказать свою правоту злоумышленница схватила нож и ударила им северянина в область грудной клетки, причинив проникающее ранение. Мужчина попал в больницу. Врачи классифицировали травму, как легкий вред здоровью.

- Сотрудники уголовного розыска задержали неработающую, ранее судимую женщину. Она вину признала и рассказала полицейским, что резкий приступ ненависти к оппоненту заставил взяться за холодное оружие. Увидев кровь, она сильно испугалась и вызвала скорую, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Женщину заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманск спустя три года пришло первое судно с мойвой. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru