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Происшествия28 февраля 2022 11:00

Житель Мурманска пообщался с мошенниками и лишился 1,3 миллиона рублей

Северянин поверил лжесотруднику банка, сообщившему об утечке баз данных клиентов
Татьяна ЖДАНОВА
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Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

50-летний мурманчанин перевел телефонным мошенникам почти 1,3 миллиона рублей. О случившемся рассказали в полиции.

- Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что произошла утечка баз данных и теперь сбережения северянина под угрозой, якобы их пытаются снять злоумышленники, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный» счет. Он согласился и перечислил сбережения на сумму почти 1,3 миллиона рублей мошенникам. После этого аферисты перестали выходить на связь. Только тогда северянин понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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