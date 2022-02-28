В Мурманске ярмарку "На Севере - весна!" за два дня посетили более 3 тысяч человек

Ярмака работает ежедневно до 8 марта с 11.00 до 19.00. Фото: Правительство Мурманской области

На минувших выходных в Мурманске на улице Воровского открылась традиционная ярмарка «На Севере – весна!». Всего за два дня ее посетили более 3 тысяч человек.

- Мероприятие приурочено к встрече весны, Масленице и Международному женскому дню. В выходные и праздничные дни проходит развлекательная программа для детей и взрослых. Также на площадке расположены тематические фотозоны, вкусная арктическая еда и товары местных производителей, - отметил на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис.

Ярмарка работает ежедневно до 8 марта с 11.00 до 19.00.

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