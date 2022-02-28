Общественный транспорт Мурманска изменит расписание движения

С приходом весны в Мурманске меняется расписание движения общественного транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С приходом весны в Мурманске меняется расписание движения общественного транспорта.

- Уважаемые пассажиры! Обновляются расписания: «Зима_будни» с 1 марта на троллейбусных маршрутах №3,4,6,10 и автобусных маршрутах № 5 и 10А. Также с 5 марта изменится расписание «Зима_выходные» во всех троллейбусах, - сообщили в АО "Электротранспорт".

С расписанием движения всех маршрутов можно ознакомиться на сайте компании-перевозчика.

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