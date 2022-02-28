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Происшествия28 февраля 2022 6:50

В Росляково из пожара в пятиэтажном доме спасли 7 человек

Еще трех жильцов эвакуировали
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Причина пожара устанавливается. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Причина пожара устанавливается. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Вечером 27 февраля в Мурманске, в микрорайоне Росляково, произошел серьезный пожар. Языки пламени объяли квартиру в пятиэтажном доме на улице Приморской, 14.

- В 22.07 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. Загорелись домашние вещи и мебель в квартире на площади 15 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади, повреждено оконное остекление, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

С верхних этажей, при помощи спасательных устройств, спасли 7 человек, эвакуировали 3 человек. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 4 единицы техники. Причина случившегося устанавливается.

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