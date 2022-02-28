В Мурманской области план во вакцинации населения от коронавируса выполнен на 77%

В Заполярье снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев доложил на оперативном совещании в правительстве региона о ситуации по коронавирусу. Он отметил, что в Заполярье снижаются темпы заболеваемости опасной инфекцией, активно тестируют тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Основное количество заболевших проходит лечение амбулаторно, коечный фонд составляет 1202 койки, из них с ИВЛ - 136. Свободных - более 30%, - сообщил министр.

Прививку от ковида сделали 355,5 тысяч человек, не учитывая ревакцинированных и иностранцев. Выполнено 77% от плана по вакцинации.

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