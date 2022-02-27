Летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск самолет отправили на запасной аэродром

Аэропорт "Мурманск" работает в штатном режиме. Фото: Олег ФИЛОНОК

Самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Мурманск, задерживается с прилетом.

Как сообщили в пресс-службе мурманского аэропорта, из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 18 метров в секунду) рейс №6341 из Пулково направлен на запасной аэродром в Апатиты.

- Аэропорт "Мурманск" не закрыт, работаем в штатном режиме, - уточнили в воздушной гавани Заполярья.

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