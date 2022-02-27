Мурманск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 февраля 2022 10:52

В районе Урдозера спасают двух рыбаков

У мужчин сломался снегоход
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска.

На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 февраля попали в беду два рыбака. Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, при возвращении с рыбалки у мужчин сломался снегоход на озере Урдозеро - приблизительно в 20 километрах на юго-запад от железнодорожной станции Нял.

- На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе 3 человек, 2 автомобилей и 2 снегоходов, - уточнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пришло первое судно с мойвой спустя три года. В порт привезли 2320 тонн долгожданной рыбы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru