В районе Урдозера спасают двух рыбаков

На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 февраля попали в беду два рыбака. Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, при возвращении с рыбалки у мужчин сломался снегоход на озере Урдозеро - приблизительно в 20 километрах на юго-запад от железнодорожной станции Нял.

- На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе 3 человек, 2 автомобилей и 2 снегоходов, - уточнили в ведомстве.

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