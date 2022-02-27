В районе Урдозера спасают двух рыбаков

На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
27 февраля попали в беду два рыбака. Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, при возвращении с рыбалки у мужчин сломался снегоход на озере Урдозеро - приблизительно в 20 километрах на юго-запад от железнодорожной станции Нял.
- На место выехали спасатели ПСП МАКАСЦ Мурманска в составе 3 человек, 2 автомобилей и 2 снегоходов, - уточнили в ведомстве.
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