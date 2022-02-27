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Здоровье27 февраля 2022 10:04

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразился 651 человек

Такие данные опубликовал оперштаб за 26 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Всего опасную инфекцию подхватили 124 640 жителей Заполярья.

Всего опасную инфекцию подхватили 124 640 жителей Заполярья.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 27 февраля 2022 года, за последние сутки 651 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 124 640 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявили 407 новых случаев (всего 62071). На втором месте Североморск (+41, всего 11826). Замыкает тройку Кандалакшский район (+63, всего 9510).

Выздоровели 106 418 северян, умерли 3099.

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