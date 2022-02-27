Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 3099 человек

В Заполярье приходится 411 умерших на 100 тысяч населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 февраля 2022 года составляет 3099 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 4 человека.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 411 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 651 новый случай заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 124 640 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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