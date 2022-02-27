В Мурманской области произошло массовое отключение электричества

Света не было в разных частях Мурманска. Фото: Лера Фатеева

В Мурманской области около 5 утра 27 февраля произошло массовое отключение электроэнергии. Временно без света остались жители Мурманска, Мурмашей, Мончегорска, Оленегорска. Также в некоторых домах не было горячей и холодной воды.

Об отключениях сообщали северяне в соцсетях, выкладывая фотографии темных дворов и домов вокруг.

Как сообщил источник "КП-Мурманск", возможной причиной отключения электричества могли стать проблемы на подстанции 330 кВ Федеральной сетевой компании.

К счастью, свет уже вернулся в дома жителей Заполярья.

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