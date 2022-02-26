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Общество26 февраля 2022 17:40

В аэропорту "Мурманск" ввели повышенные меры безопасности

Пассажиров самолета Москва - Мурманск отправили на повторный досмотр
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Аэропорт не закрыт.

Аэропорт не закрыт.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аэропорт "Мурманск" поступила информация о возможном акте незаконного вмешательства. В воздушной гавани повышают меры безопасности в связи с возможной угрозой.

- Будет проведена дополнительная проверка рейса № 235 Москва - Мурманск, пассажиров направят на повторный досмотр. Аэропорт не закрыт, - сообщили в пресс-службе мурманского аэропорта.

На данный момент идет высадка пассажиров из самолета.

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