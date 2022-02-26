В Североморске стая собак напала на девочку

Женщина отметила, что уже подала информацию в отлов животных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Североморске в районе дома №5 на улице Авиаторов стая собак напала на девочку. К счастью, ребенка защитили прохожие.

- Мы отогнали псов. Страшно за детей! Объясните пожалуйста детям, чтоб они по возможности не ходили по одному, - написала Светлана Подоляка-Холодова в паблике "Североморск Онлайн".

Женщина отметила, что уже подала информацию в отлов животных.

В комментариях к посту местные жители пишут, что бродячих собак полным-полно в разных частях Североморска.

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