Жителям Мурманской области рекомендуют оплачивать проезд в общественном транспорте наличными

плата при помощи телефона и других гаджетов может быть не доступна.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жителям Мурманской области рекомендуют использовать наличные деньги или банковские карты при оплате проезда в общественном транспорте. Оплата при помощи телефона и других гаджетов может быть не доступна.
- Из-за возможного отключения некоторых банков от сервисов Apple Pay и Google Pay рекомендуем не использовать данные сервисы и оплачивать проезд физическими бесконтактными банковскими картами или наличными, - сообщили в региональном минтрансе со ссылкой на Банк России.
Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил провести проверки соблюдения требований безопасности на предприятиях и в учреждениях области.
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