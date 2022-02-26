Жителям Мурманской области рекомендуют оплачивать проезд в общественном транспорте наличными

плата при помощи телефона и других гаджетов может быть не доступна. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Мурманской области рекомендуют использовать наличные деньги или банковские карты при оплате проезда в общественном транспорте. Оплата при помощи телефона и других гаджетов может быть не доступна.

- Из-за возможного отключения некоторых банков от сервисов Apple Pay и Google Pay рекомендуем не использовать данные сервисы и оплачивать проезд физическими бесконтактными банковскими картами или наличными, - сообщили в региональном минтрансе со ссылкой на Банк России.

Напомним: губернатор Андрей Чибис поручил провести проверки соблюдения требований безопасности на предприятиях и в учреждениях области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru