В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 663 человека

Больше всего зараженных приходится на Мурманск. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 февраля 2022 года, за последние сутки 663 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 123 989 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявили 413 новых случаев (всего 61664). На втором месте Североморск (+39, всего 11785). Замыкает тройку Кандалакшский район (+70, всего 9447).

Выздоровели 105 783 северянина, умерли 3095.

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