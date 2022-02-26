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Здоровье26 февраля 2022 9:51

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 663 человека

Такие данные опубликовал оперштаб за 26 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 26 февраля 2022 года, за последние сутки 663 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 123 989 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявили 413 новых случаев (всего 61664). На втором месте Североморск (+39, всего 11785). Замыкает тройку Кандалакшский район (+70, всего 9447).

Выздоровели 105 783 северянина, умерли 3095.

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