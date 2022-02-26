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Здоровье26 февраля 2022 9:41

Число умерших от коронавируса в Мурманской области выросло до 3095 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 26 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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За последний день выявили 663 новых случая заражения COVID-19.

За последний день выявили 663 новых случая заражения COVID-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 февраля 2022 года составляет 3095 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек.

Мурманская область остается на четвертом месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу, Севастополю и Хакасии. В Заполярье приходится 410 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 663 новых случая заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 123 989 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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