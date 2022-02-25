В Мурманске вынесли приговор мужчине за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Из незаконного оборота изъяли более 300 грамм различных наркотических средств и психотропных веществ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении мурманчанина. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 ст. 30, части 5 ст. 228.1, то есть в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

- 12 апреля 2021 года мужчина забрал из тайника в Ленинском округе Мурманска наркотические средства и психотропные вещества, которые для дальнейшей продажи хранил у себя дома. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Из незаконного оборота изъяли более 300 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

Суд признал северянина виновным и назначил ему наказание в виде 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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