26 февраля в Мурманске начнет работать ярмарка "На Севере - весна!"

Ярмарка будет открыта до 8 марта. Фото: vk.com/murmancongress

26 февраля в Мурманске начнет работу ярмарка "На Севере - весна!", которая развернется на улице Воровского. Работать она будет до 8 марта.

Ярмарка приурочена к встрече весны и самым ранним весенним праздникам – Масленице и Международному женскому дню, сообщает Мурманконгресс.

Северян и гостей Заполярья ждут лавки с едой и напитками, сувенирами, товарами местных производителей, развлекательная программа, тематические фотозоны, гигантский надувной аттракцион «Матрешка», душевные открытки и памятные фотографии.

Всех, кто хочет ярко встретить весну, ждут на ярмарке с 11.00 до 19.00 ежедневно.

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