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Общество25 февраля 2022 13:25

Прогноз погоды в Мурманске и области на 26, 27 февраля 2022 года: метель, днем до +2 градусов

Какая погода будет в Мурманске и области на выходных
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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На этих выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности.

На этих выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На этих выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности. В регионе снова ожидается метель.

- 26 февраля будет облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -3 - 8, ночью при прояснениях -11 - 16 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Наиболее сильный ветер ожидается 27 и 28 февраля на севере области. В эти дни столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса. Ночью 27 февраля -8 - 13, при прояснениях -14 - 19 градусов.

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