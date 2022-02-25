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Происшествия25 февраля 2022 12:28

В Апатитах мужчина напал на прохожего за отказ дать сигарету

Злоумышленника задержали полицейские
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Северянину грозит до семи лет лишения свободы.

Северянину грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Апатитах 19-летний парень напал на прохожего и избил его за отказ дать прикурить. Инцидент произошел в одном из парков города.

45-летний мужчина шел по пешеходной дорожке на улице Дзержинского. Когда он стал переходить дорогу, у нему подошел незнакомый молодой человек и попросил у него сигарету, но получил отказ.

- Услышав отрицательный ответ, злоумышленник нанес два удара неустановленным предметом в область головы и тела северянину, не причинившие вреда его здоровью, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Нарушителя вскоре нашли и задержали. Им оказался 19-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Северянину грозит до семи лет лишения свободы.

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