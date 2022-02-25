В Апатитах мужчина напал на прохожего за отказ дать сигарету

Северянину грозит до семи лет лишения свободы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Апатитах 19-летний парень напал на прохожего и избил его за отказ дать прикурить. Инцидент произошел в одном из парков города.

45-летний мужчина шел по пешеходной дорожке на улице Дзержинского. Когда он стал переходить дорогу, у нему подошел незнакомый молодой человек и попросил у него сигарету, но получил отказ.

- Услышав отрицательный ответ, злоумышленник нанес два удара неустановленным предметом в область головы и тела северянину, не причинившие вреда его здоровью, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Нарушителя вскоре нашли и задержали. Им оказался 19-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Северянину грозит до семи лет лишения свободы.

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