Губернатор Андрей Чибис: "Ситуация в Мурманской области остается стабильной и спокойной"

Губернатор отметил, что проверки будут в текущей ситуации полезны и очень кстати. Фото: gov-murman.ru/

На заседании антитеррористической комиссии Мурманской области губернатор Андрей Чибис поручил провести внеплановую проверку соблюдения требований безопасности на предприятиях и в учреждениях региона.

- Ситуация с точки зрения террористической и общественной безопасности в нашей области остается стабильной и спокойной. Вместе с тем с учетом проводимой Россией специальной военной операции я прошу ответственных лиц провести проверку того, как обеспечивается безопасность во всех наших учреждениях, на объектах образования, объектах критической инфраструктуры и, конечно, на всех наших предприятиях, - сообщил губернатор.

Он также отметил, что у нас нет никаких оснований для волнения, однако проверка будет в текущей ситуации полезна и очень кстати.

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