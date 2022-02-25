В Мурманске водитель сбил годовалого ребенка у детского сада

Известно, что девочка передвигалась на аргамаке в сопровождении мамы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 18 февраля водитель неустановленного авто сбил девочку, 2020 года рождения. Годовалая малышка получила травмы, а водитель скрылся с места аварии. ДТП произошло около 8 утра у дома № 4а в Якорном переулке, вблизи детского сада № 19.

Известно, что девочка передвигалась на аргамаке в сопровождении мамы. В ГИБДД ищут очевидцев произошедшего.

- Свидетелей просим связаться по телефонам: 40-79-70, 40-63-10 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России в Мурманске по адресу: ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 204, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

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