Из Мурманска в Териберку отправится организованная колонна

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: (8152) 21-40-70. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

25 февраля в 15.00 будет сформирована колонна для организованной проводки автомобилей по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го километра до Туманного и Териберки. Об этом сообщили в "Мурманскавтодоре". Напомним: дорога остается закрытой по погодным условиям.

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы "Мурманскавтодора" (8152) 21-40-70.

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