Участки дорог Заполярный - Сальмиярви и Кола - Серебрянские ГЭС закрыли из-за непогоды

Дороги откроют, когда метеоусловия улучшатся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за ухудшения погоды в Мурманской области закрыли несколько участков дорог. Об этом сообщили в "Мурманскавтодоре".

Так, с 04.00 24 февраля закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви с нулевого по 23-й километр по погодным условиям (метель, сильный ветер, плохая видимость).

Также с 10.00 закрыт проезд по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС, с 32-го по 135-й километр, и автоподъезд к Териберке (км 0 - км 40).

Дороги откроют, когда метеоусловия улучшатся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru