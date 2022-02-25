Расписание электрички "Лыжная стрела" изменится на мартовских праздниках

Электричка будет ходить по другому графику с 5 по 8 марта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В расписание движения пригородного электропоезда «Лыжная стрела», который следует из Мурманска в Апатиты и обратно, внесены изменения. Электричка будет ходить по другому графику с 5-го по 8 марта.

- 5 марта электропоезд «Лыжная стрела» отменен. 6, 7 и 8 марта отправление из Мурманска в 8.25, прибытие в Апатиты в 11.45. Отправление из Апатитов в 19.51, прибытие в Мурманск в 23.30, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Также на мартовских праздниках изменится расписание движения пригородного автобуса №131 ст. Апатиты – Кировск.

6 марта - отправление от ст. Апатиты: 07.25, 12.05, 17.10, 22.25. Отправление из Кировска (ул. Олимпийская): 06.10, 18.40.

7 и 8 марта - отправление от ст. Апатиты: 07.25, 12.05, 17.10, 22.25. Отправление из Кировска (ул. Олимпийская): 06.30, 18.40.

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