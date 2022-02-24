Пункты сбора гуманитарной помощи в Мурманской области для беженцев из ДНР и ЛНР: список, что можно принести

Все вещи должны быть новыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Мурманской области опубликовало список пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Напомним: в регионе готовы принять не менее 300 беженцев.

Пункты сбора в Мурманске:

- ул. Папанина, 34/25 - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00;

- пр. Ленина, 88 - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00;

- пр-д Флотский, 3 - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00;

- ул. Софьи Перовской, 17, оф. 422 - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00;

- пр. Кирова, 62а (вход со двора) - с понедельника по пятницу с 11.00 до 20.00.

Фото: правительство Мурманской области

В Мончегорске:

- пр. Металлургов, 30, МБУ МГЦК - в рабочие часы учреждения;

- пр. Ленина, 9/23 - вторник и четверг с 16.00 до 18.00;

- ул. Комсомольская, 5а, МФЦ - в рабочие часы учреждения.

В Кандалакше:

- ул. Фрунзе, 10, отделение срочного социального обслуживания ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» - с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00;

- ул. Кировская аллея, 1а, Дворец культуры "Металлург" (помещение библиотеки) - с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00;

- ул. 50 лет Октября, 8 - вторник и четверг с 18.00 до 20.00;

- ул. Данилова, 25, Молодежный центр «Гармония» - суббота с 13.00 до 20.00.

В ЗАТО Александровск:

- Гаджиево, Дом офицеров, ул. Ленина, 53а - с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00;

- Полярный, ГЦК «Север», ул. Гаджиева, 3 - с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00;

- Снежногорск, ЦГПВМ, ул. П. Стеблина, 5 - с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00;

- нп Оленья Губа, сельский клуб, ул. Строителей, 36а - с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00.

В Заозерске:

- ул. Ленинского Комсомола, 16, ЦКБО (в зимнем саду) - с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00.

В Видяево:

- ул. Центральная, 8, администрация (1-й этаж) - с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

В Ковдоре:

- пл. Ленина, 1, администрация города - с понедельника по субботу с 09.00 до 19.00.

В Кировске:

- пр. Ленина, 9а - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00.

В Апатитах:

- ул. Ленина, 8 - с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00.

В пунктах сбора принимают детское питание, пластиковую посуду, подгузники всех размеров, постельные принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику, одежду, детские канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Уточняется, что все вещи должны быть новые, в цельной упаковке, с этикетками.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru