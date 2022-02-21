В Мурманской области готовы принять не менее 300 беженцев из ЛНР и ДНР

Работу по организации мест размещения продолжат. Фото: gov-murman.ru

С 21 февраля в Мурманской области начинает работать оперативный штаб для оказания возможной помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Такое поручение на оперативном совещании в правительстве дал губернатор Андрей Чибис.

- Мурманская область при необходимости готова принять жителей ЛНР и ДНР, которые в силу сложившихся обстоятельств направляются в нашу страну, и мы готовы оказать посильную помощь тем, кто вынужден покинуть свои дома, - подчеркнул глава региона.

Штаб возглавит заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Он консолидирует взаимодействие между всеми ведомствами, которые должны быть включены в эту работу. В первую очередь, это касается социального блока, вопросов оказания медпомощи и организации образовательного процесса, а также во взаимодействии с МВД.

Уже сейчас регион готов принять 300 человек, работу по организации мест размещения продолжат.

- Прошу продолжить работу в том числе на предмет увеличения количества людей, которых мы сможем в случае необходимости принять, – отметил Андрей Чибис.

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