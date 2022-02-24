В Мурманской области выросли цены на капусту, морковь и рис

Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате сообщили об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости за последнюю неделю. Мониторинг ведется в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- С 12 по 18 февраля больше всего подорожали белокочанная капуста (на 8%), морковь (на 3,1%), шлифованный рис (на 2,5%), вермишель (на 1,6%), пшеничная мука (на 1,3%), - рассказали в ведомстве.

Между тем снизились цены на яблоки (на 2,5%), куриные яйца (на 1,5%), гречу (на 1%), репчатый лук (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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