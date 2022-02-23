В Мурманской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В Мурманске вещи и продукты принимают на Ленина, 88. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области открыт сбор гуманитарной помощи для прибывающих из ДНР и ЛНР. Помочь беженцам может каждый неравнодушный северянин.

- В списке необходимых вещей - средства гигиены, продукты длительного хранения, детские вещи и школьные принадлежности. Гуманитарную и волонтерскую помощь окажут всем, кто вынужден покинуть свои дома, и временно находится в эвакуации, - сообщили в администрации Мурманска.

В Мурманске вещи и продукты принимают по адресу: проспект Ленина, 88 (с 10.00 до 17.00).

Также пункты приема гуманитарной помощи открываются в других городах региона. Всего будет 26 пунктов сбора - в Мурманске, Мончегорске, Заозерске, Видяево, Кандалакше, Александровске, Ковдоре, Североморске, Кировске, Апатитах и Умбе.

Уточняющую информацию можно получить по телефону: 8 8152 69 33 00.

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