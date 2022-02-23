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Здоровье23 февраля 2022 9:54

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 778 человек

Такие данные опубликовал оперштаб за 23 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск.

Фото: Иван Макеев

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 23 февраля 2022 года, за последние сутки 778 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 121 978 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск, где выявлено 520 новых случаев (всего 60424). На втором месте Североморск (+31, всего 11670). Замыкает тройку Кандалакшский район (+54, всего 9275).

Выздоровели 103 711 северян, умерли 3081.

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