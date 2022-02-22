В Мурманской области продлили ограничительные меры для работающих пенсионеров

В Мурманской области до 20 марта продлили ограничительные меры в отношении работающих северян старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области до 20 марта продлили ограничительные меры в отношении работающих северян старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Так, пенсионеров допускают к работе исключительно при наличии действующего QR-кода вакцинированного или переболевшего либо его альтернативы на бумажном носителе.
Напомним: в Мурманской области с 28 февраля разрешат посещать утренники в детских садах и школах. Сможет присутствовать только один представитель от ребенка.
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