В преддверии Дня защитника Отечества военные следователи посетили места воинской доблести в Мурманске

Сотрудники ВСО возложили цветы к памятнику "Войнам 6-й Героической комсомольской батареи". Фото: СФ ВСО по Мурманскому гарнизону.

Офицеры военного следственного отдела СК России по Мурманскому гарнизону посетили места воинской доблести Заполярья. В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники ВСО возложили цветы к памятнику "Воинам 6-й Героической комсомольской батареи".

- В ходе торжественного мероприятия военные следователи почтили память и отдали дань уважения военнослужащим, отдавшим свои жизни, защищая нашу Родину, - сообщили в пресс-службе ВСО СК по Мурманскому гарнизону.

Напомним: 23 Февраля в Мурманске запустят праздничный салют. Пушечные залпы прогремят с площадки на Абрам-мысе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru