23 Февраля в Мурманске запустят праздничный салют

23 февраля, в День защитника Отечества, небо над Мурманском озарит артиллерийский праздничный салют. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 Февраля, в День защитника Отечества, небо над Мурманском озарит артиллерийский праздничный салют. Об этом сообщили в администрации города. Пушечные залпы традиционно прогремят в 21.00 с площадки на Абрам-мысе.

- Салют в честь Дня защитника Отчества проводится в соответствии с приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу в городах, удостоенных звания «Город-герой», - отметили в мэрии заполярной столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru