В Кольском заливе запечатлели загадочный "хоровод" гаг

Пернатые сбились в плотную могучую кучку, образовав круг. Фото: Евгения Земскова

В феврале в Кольском заливе фотограф из Североморска Евгения Земскова наблюдала необычную картину, а именно "хоровод" гаг. Загадочное действо ей удалось сфотографировать.

- В один момент около 40 птиц вдруг бросились с берега в воду и сбились в плотную могучую кучку, образовав круг. Круг был не абы какой, а правильный, где каждая птица расположилась строго клювом внутрь. Образовался единый организм, который поплыл по заливу, наперекор ветру и волнам, - поделилась автор снимка на личной странице в соцсетях.

Старший научный сотрудник Кандалакшского заповедника Алексей Ежов рассказал "КП"-Мурманск", что могло стать причиной такого поведения пернатых.

- Судя по описанному, гаги отдыхали на берегу и их просто кто-то спугнул. Может, собака, может, лиса или хищная птица. При возникновении опасности птицы уходят в воду и сбиваются в плотную группу. Так еще самки защищают птенцов, пока они маленькие. А еще гаги так защищаются от сильного волнения и ветра, чтобы не отбиться от группы, - объяснил Алексей Ежов.

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