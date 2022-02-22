В торговом центре Мурманска задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

Злоумышленником оказался 29-летний уроженца города Шахты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В торгово-развлекательном центре Мурманска задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Он пытался украсть товар в одном из отделов магазина. На место происшествия выезжали росгвардейцы.

- Противоправные действия мужчины заметили и пресекли. Сотрудники вневедомственной охраны проверили его по базам данных и установили, что он находится в федеральном розыске и является обвиняемым за ранее совершенное им преступление, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Злоумышленником оказался 29-летний уроженец города Шахты. Его задержали и доставили инициатору розыска.

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