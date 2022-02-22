В Печенгском районе провели персональный концерт для ветерана

Николай Иванович участвовал в освобождении Прибалтики, воевал в Восточной Пруссии. Фото: vk.com/pechengamr_ru

В преддверии Дня защитника Отечества оркестр 61-й отдельной бригады морской пехоты поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина с наступающим праздником.

Николай Иванович участвовал в освобождении Прибалтики, воевал в Восточной Пруссии. После демобилизации приехал в Печенгский район, где работал на комбинате «Печенганикель», а также строил Заполярный, трудился слесарем-наладчиком в Печенгском лесхозе.

За трудовые достижения неоднократно поощрялся благодарностями, грамотами, знаками «Победитель соцсоревнования». Награжден медалью «Ветеран труда». За годы службы во время Великой Отечественной войны награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Управляющий делами администрации Печенгского округа Инесса Фоменко поздравила ветерана.

- Дорогой Николай Иванович! Примите наши самые теплые поздравления с наступающим праздником. Вы для нас - пример, как надо любить Родину, защищать в минуту опасности и делать все возможное для ее процветания, - сказала Инесса Александровна. - Глядя на вас, мы стараемся быть полезными нашему Печенгскому району и его жителям. Мы ценим и любим вас. Желаем вам крепкого здоровья!

Подарки и поздравления ветерану также передала депутат Мурманской областной Думы Любовь Черепанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru