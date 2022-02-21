В Кандалакше могут предоставить трехкомнатную квартиру беженцам из ДНР и ЛНР

Северянка отметила, что можно разместиться и с маленькими детьми. Фото: Олег ФИЛОНОК

55-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая ранее жила в Мурманской области, готова предоставить свою трехкомнатную квартиру в Кандалакше площадью 80 квадратных метров беженцам из ДНР и ЛНР. Объявление об этом она разместила на портале Дом. Карта помощи жителям Донбасса.

Женщина рассказала, что она инвалид, живет на социальную пенсию и ей не понаслышке известно, что такое, когда все плохо.

- Утром просматривала новости и увидела, что по всей стране организуют сбор гуманитарной помощи. У меня простаивает квартира в Кандалакше, там сейчас вообще никто не живет. Представляю себя на месте этих людей: случись что – куда бежать, в какую сторону? Финансово помочь не могу, а квартиру мне не жалко, пускай живут. Там есть спальные места – диваны, даже холодильник имеется, - рассказала Ольга "АиФ-Мурманск".

Северянка отметила, что можно разместиться и с маленькими детьми.

Напомним: в Мурманской области готовы принять не менее 300 беженцев из ЛНР и ДНР.

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