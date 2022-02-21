Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 13:48

Прогноз погоды в Мурманске и области на 22 февраля 2022 года: местами снег, днем до -12

Какая погода будет в Мурманске и области 22 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
К середине недели нас ждет очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море.

К середине недели нас ждет очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Снегопад продолжается, но уже не столь интенсивный. Напомним: за неделю в Мурманской области вывезли более 162 тысяч кубометров снега, а в Мурманске за три дня выпала почти месячная норма осадков.

- 22 февраля ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях -20 - 24, днем -7 - 12 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К середине недели нас ждет очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море. Ожидается порывистый южный ветер, временами снег, температура воздуха повысится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru