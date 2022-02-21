Прогноз погоды в Мурманске и области на 22 февраля 2022 года: местами снег, днем до -12

К середине недели нас ждет очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. Снегопад продолжается, но уже не столь интенсивный. Напомним: за неделю в Мурманской области вывезли более 162 тысяч кубометров снега, а в Мурманске за три дня выпала почти месячная норма осадков.

- 22 февраля ожидается переменная облачность, местами снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью -10 - 15, при прояснениях -20 - 24, днем -7 - 12 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К середине недели нас ждет очередной атлантический циклон с центром в Норвежском море. Ожидается порывистый южный ветер, временами снег, температура воздуха повысится.

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