За неделю в Мурманской области вывезли более 162 тысяч кубометров снега

О проделанной работе по уборке снега доложил на оперативном совещании и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Мурманскую область, коммунальным службам приходится работать в усиленном режиме. О проделанной работе по уборке снега доложил на оперативном совещании и. о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский.

Так, за минувшую неделю для уборки улиц и дорог привлекли 439 единиц техники и 506 дорожных рабочих, к уборке придомовых территорий – 236 единиц техники и 2 508 работников управляющих компаний.

- Силами коммунальных служб убрано 3929 дворов, очищено более 12 миллионов квадратных метров дорожного полотна, 767 лестниц и 2061 кровля, вывезено более 162 тысяч кубометров снега, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Также жители продолжают обращаться по вопросам уборки снега и вывоза мусора на портал «Наш Север», "горячую линию" ЖКХ и в социальных сетях. Сообщения оперативно поступают для исполнения коммунальным службам. Вопрос уборки находится на постоянном контроле министерства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru