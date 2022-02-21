В Кировске мужчина украл из магазина 20 палок колбасы

Полицейские опросили продавцов и установили приметы злоумышленника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кировске мужчина вынес из магазина 20 палок колбасы и перепродал их случайному знакомому.
Пропажа товара обнаружилась во время ревизии в магазине на проспекте Ленина. Продавцы оценили ущерб в 3 тысячи рублей и вызвали полицию. Оперативникам удалось установить картину произошедшего.
– Мужчина пришел в магазин под видом покупателя. В торговом зале он открыл рюкзак и положил в него колбасу. Затем, минуя кассы, вышел, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Полицейские опросили продавцов и установили приметы злоумышленника. Вора вскоре задержали - им оказался 29-летний местный житель. Северянин признался в содеянном и рассказал, что решил воспользоваться отсутствием в торговом зале видеокамер.
К моменту задержания, мужчина успел перепродать колбасу случайному прохожему, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – "Кража". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и должен хорошо себя вести.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2021 году в Мурманской области больше всего подорожали сахар и яйца. В Мурманскстате изучили цены за минувший год (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru