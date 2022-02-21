В Кировске мужчина украл из магазина 20 палок колбасы

Полицейские опросили продавцов и установили приметы злоумышленника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировске мужчина вынес из магазина 20 палок колбасы и перепродал их случайному знакомому.

Пропажа товара обнаружилась во время ревизии в магазине на проспекте Ленина. Продавцы оценили ущерб в 3 тысячи рублей и вызвали полицию. Оперативникам удалось установить картину произошедшего.

– Мужчина пришел в магазин под видом покупателя. В торговом зале он открыл рюкзак и положил в него колбасу. Затем, минуя кассы, вышел, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полицейские опросили продавцов и установили приметы злоумышленника. Вора вскоре задержали - им оказался 29-летний местный житель. Северянин признался в содеянном и рассказал, что решил воспользоваться отсутствием в торговом зале видеокамер.

К моменту задержания, мужчина успел перепродать колбасу случайному прохожему, а деньги потратить. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – "Кража". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и должен хорошо себя вести.

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